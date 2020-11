Der Bund will in den morgigen Beratungen mit den Ministerpräsidenten strengere Corona-Regeln durchsetzen als von den Ländern vorgeschlagen.

Das geht aus einem Papier mit Änderungsvorschlägen des Kanzleramts hervor, das auch dem Deutschlandfunk vorliegt. So soll der Einzelhandel sicherstellen, dass sich in den Geschäften nicht mehr als ein Kunde pro 25 Quadratmetern aufhält. Bisher sind es 10 Quadratmeter. Einigkeit zwischen Bund und Ländern besteht offenbar darin, dass die Weihnachtsferien schon am 19. Dezember beginnen sollen. Das Kanzleramt hatte zuletzt für einen noch früheren Ferienstart plädiert. In besonderen Infektionshotspots sollen weitergehende Maßnahmen umgesetzt werden, die Mindestabstände auch im Unterricht gewährleisten - beispielsweise Hybridunterricht, wie es in dem Entwurf weiter heißt. Der Bund verlangt, dass dies bereits ab der Jahrgangsstufe 7 gilt. Private Zusammenkünfte sollen auf fünf Personen aus maximal zwei Haushalten beschränkt werden, wobei Kinder bis 14 Jahren ausgenommen sind. Zwischen dem 23. Dezember und dem 1. Januar sind es zehn Personen, die auch aus mehreren Haushalten stammen können.



Kurz vor Weihnachten soll es eine erneute Bewertung der Maßnahmen geben.

Diese Nachricht wurde am 24.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.