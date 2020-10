Die Kultusministerkonferenz verzichtete heute darauf, mit einem neuen Regelkatalog für Schulen und Kindergärten auf die zweite Welle in der Corona-Pandemie zu reagieren. Erst recht konnte die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Stefanie Hubig, keine einheitlichen Regularien für die Schulen in ganz Deutschland verkünden.

Sehnsucht nach einfachen Maßnahmen entspricht nicht föderaler Realität

Das ist gut so, und es kann in einem föderal organisierten Land gar nicht anders sein. Die Sehnsucht nach einfachen, überschaubaren Maßnahmen, die in ganz Deutschland, in allen Bildungseinrichtungen, in Schulen und Kindergärten, gleichermaßen gelten – diese Sehnsucht ist verständlich und zutiefst menschlich. Aber das Erscheinungsbild der Pandemie ist in den Bundesländern sehr unterschiedlich. Und auch innerhalb der Länder kann das Infektionsgeschehen in Großstädten und Landkreisen weit voneinander abweichen. Ja, sogar an einzelnen Schulen innerhalb einer Stadt ist die Situation nicht überall gleich.

(picture alliance / Jens Büttner / dpa-Zentralbild / ZB)Kultusministerkonferenz - Mehr Einheit gegen pädagogische Freihändigkeit

Schluss mit dem Bildungsförderalismus, mehr Transparenz und Einheitlichkeit, vor allem beim Abitur – darauf einigte sich die Kultusministerkonferenz. Ein Zeitplan steht noch aus.

Hubig: Schulen seien nicht Treiber der Pandemie

Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz hatte heute eine undankbare Aufgabe. Sie konnte sich nicht als Akteurin präsentieren, geschweige denn politisch durchgreifen. Stattdessen wiederholte sie eine wichtige Feststellung: "Die Schulen sind nicht Treiber der Pandemie", sagte die Präsidentin der KMK und Bildungsministerin von Rheinland-Pfalz. Diese Position wird von einer heute vorgestellten Studie des Robert Koch-Instituts ausdrücklich bestätigt.

Passgenaue Lösungen vor Ort finden

Völlig zu Recht beließ es Hubig deshalb bei wenig spektakulären Sätzen im Namen ihrer Kolleginnen und Kollegen aus den Ländern: Das Lüften in den Klassenzimmern bleibe das A und O im Kampf gegen das Virus. Lüftungsgeräte seien nur dann sinnvoll, wenn das sogenannte "Stoßlüften" nicht möglich sei. Auch eine Maskenpflicht im Unterricht will die Kultusministerkonferenz nicht anordnen. Im Umgang mit der Maske müssten "jeweils passgenaue Lösungen" gefunden werden, sagte Hubig.

Wer jetzt mosert, das ergebe am Ende wieder einen "Flickenteppich an Maßnahmen", verkennt die Situation. Die Corona-Lage ist bunt. Sie ist in Berlin-Neukölln ganz anders als in Sachsen-Anhalt auf dem Lande. Eine komplexe Wirklichkeit verlangt komplexe politische Antworten, keine populistischen.

Korrespondent Sebastian Engelbrecht (Deutschlandradio / Christian Kruppa) Sebastian Engelbrecht, geboren 1968 in Berlin, besuchte die Deutsche Journalistenschule in München und studierte Evangelische Theologie in Heidelberg, Berlin und Jerusalem. Promotion an der Universität Leipzig. Er war von 2008 bis 2012 ARD-Hörfunk-Korrespondent in Tel Aviv und anschließend Referent des Intendanten von Deutschlandradio. 2017-2018 unterwegs im In- und Ausland als Dlf-Reporter. Seit 2019 ist Sebastian Engelbrecht Korrespondent im Landesstudio Berlin von Deutschlandradio in Berlin-Mitte.