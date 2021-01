Bund und Länder haben sich zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie auf weitere Einschränkungen verständigt. Demnach bleibt das erklärte Ziel, die Sieben-Tages-Inzidenz auf einen Wert von unter 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen zu drücken.

Dafür wird der Lockdown für Gastronomie und Einzelhandel bis zum 31. Januar verlängert. Verschärfungen der bisherigen Regelungen soll es etwa in Landkreisen mit einer Inzidenz von mehr als 200 geben. Dort soll der Bewegungsradius auf 15 Kilometer um den Wohnort begrenzt werden. Auch die Kontaktbeschränkungen werden verschärft. Ein Hausstand soll nur noch einen weiteren Menschen treffen dürfen. Weitere Beschlüsse listen wir hier im Detail auf.



In den kommenden Tagen wollen die Regierungen der Bundesländer beraten, wie sie die Beschlüsse vor Ort umsetzen.

Merkel: Mutation ein Grund mehr, die Inzidenzzahl zu senken

Bundeskanzlerin Merkel nannte die Maßnahmen einschneidend. Sie sagte, die in Großbritannien entdeckte Mutation des Coronavirus sei ein Grund mehr, die Inzidenzzahl zu senken. Berlins Regierender Bürgermeister Müller (SPD) betonte, man habe zwar viel erreicht und die Infektionszahlen bewegten sich in die richtige Richtung. Man müsse aber festhalten, dass das angesichts der Belastungen in den Krankenhäusern nicht reiche.

Söder geht von hoher Dunkelziffer aus - Corona komme "immer wieder zurück"

Der bayerische Ministerpräsident Söder sprach von einer "schwierigen Situation für das ganze Land". Corona komme immer wieder zurück, sagte der CSU-Politiker. Söder geht von einer aktuell hohen Dunkelziffer bei den Infektionszahlen aus. Zudem seien Ansteckungen von den Weihnachtstagen und Silvester noch nicht in den Zahlen abgebildet. Er rief zu Geduld und Rücksicht auf.

Geteiltes Echo

Die Verschärfungen der Corona-Maßnahmen stoßen bei Berufsverbänden auf ein geteiltes Echo. Der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, Marx, begrüßte die Beschlüsse. Die Kliniken seien wirklich voll, er sei deshalb sehr froh über die neuen Maßnahmen, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Ähnlich äußerte sich die Ärztegewerkschaft Marburger Bund.



Der Verband Bildung und Erziehung nannte die Verlängerung des Lockdowns angesichts der Fallzahlen und der neuen Virusvariante nachvollziehbar. Der Verbandsvorsitzende Beckmann forderte von den Kultusministern der Länder allerdings klare und rechtssichere Regelungen für Abschlussprüfungen mit Blick auf die Besonderheiten dieses Schuljahres. Der Deutsche Lehrerverband warnte vor wachsenden Lernrückständen und sich verschärfenden sozialen Ungleichheiten bei Schülerinnen und Schülern. Die Hoffnung, Wissenslücken aus dem letzten Schuljahr ausgleichen zu können, könne nicht erfüllt werden, sagte Verbandspräsident Meidinger der "Rheinischen Post".



Handwerkspräsident Wollseifer bezeichnete die Lockdown-Verlängerung als "sehr harten Jahresstart" für seine Branche. Bis sich die Infektionslage verbessere, dürften die von den Beschränkungen besonders betroffenen Betriebe und Unternehmen nicht allein gelassen werden.

Diese Nachricht wurde am 06.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.