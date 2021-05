In Deutschland musste die Polizei gestern Abend mehrere Straßenfeiern auflösen, bei denen sich die Beteiligten nicht an die Corona-Regeln gehalten hatten.

In Hamburg feierten rund 15.000 Menschen auf den Straßen im Schanzenviertel, an der Binnenalster und auf dem Kiez. Die Polizei räumte das Schanzenviertel, dabei kam es zu Flaschenwürfen. Zuvor hatten mehr als 1.000 Menschen in einem Park an einer illegalen Techno-Party teilgenommen. Auch in der Nacht von Freitag auf Samstag hatte es nach Angaben der Polizei bereits zahlreiche Verstöße gegen die Hygiene-Vorschriften gegeben.



In Stuttgart wurden fünf Polizisten bei Krawallen verletzt, eine Beamtin schwer. Wie der SWR berichtet, hatten sich rund 600 vorwiegend junge Menschen nicht an die Abstandsregeln und das geltende Alkoholverbot gehalten. Als die Polizei eingriff, soll es auch hier zu Flaschenwürfen gekommen sein.

