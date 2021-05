Ab dem Wochenende sind Lockerungen der Corona-Regeln für vollständig Geimpfte und Genesene geplant. Was bedeuten die Erleichterungen genau und wie werden sie umgesetzt? Ein Überblick.

Kern der Verordnung ist, dass Geimpfte und Genesene sich nicht mehr an Einschränkungen wie Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen halten müssen. Die Regierung begründet dies damit, dass von ihnen nur noch ein Restrisiko für Ansteckungen ausgeht, weshalb man ihnen Grundrechte nicht weiter vorenthalten dürfe. Hintergrund sind allerdings auch drohende Klagen vor dem Bundesverfassungsgericht gegen die sogenannte Bundesnotbremse.



Als vollständig geimpft gilt, wer alle vorgesehenen Dosen eines zugelassenen Impfstoffs erhalten hat, zusätzlich müssen seit der letzten Dosis mindestens 14 Tage vergangen sein. Dann hat man den vollen Impfschutz. Bei zuvor von einer Covid-Erkrankung Genesenen kann dazu auch eine einzige Dosis genügen.



Als genesen gelten Personen, die nachweislich eine Covid-19-Erkrankung durchgemacht haben. Der (positive) PCR-Befund muss mindestens 28 Tage und höchstens sechs Monate alt sein.



Sowohl für Geimpfte als auch für Genesene gilt zusätzlich, dass die Erleichterungen für sie nur gelten, wenn sie keine akuten Symptome wie Atemnot, Husten oder Fieber haben.

Konkret sieht die Verordnung in diesen Fällen folgendes vor:

- Geimpfte und Genesene brauchen keinen negativen Test mehr, wenn sie zum Beispiel einkaufen gehen oder zum Friseur wollen oder einen botanischen Garten besuchen.



- Wer geimpft oder genesen ist, kann sich im privaten Rahmen ohne Einschränkungen treffen.



- Ausgangsbeschränkungen gelten nicht mehr für geimpfte und genesene Personen.



Geimpfte, genesene und getestete Personen müssen aber weiterhin eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen und Abstandsgebote einhalten.



Die Länder können eigene Regelungen erlassen, was sie auch schon getan haben. Diese dürfen aber nicht im Widerspruch zu der Verordnung des Bundes stehen.



So erlaubt zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern vollständig geimpften Tagesausflüglern und Zweitwohnungsbesitzern aus anderen Bundesländern wieder die Einreise. In Bremen sind vollständig gegen das Coronavirus Geimpfte von allen Testpflichten ausgenommen.



Für den Nachweis der Impfung soll künftig ein digitaler Ausweis genutzt werden, alternativ aber auch der gelbe Impfpass oder ein von den Impfzentren ausgefülltes Formular. Um eine überstandene Erkrankung nachzuweisen, nennt die Verordnung als Möglichkeit auch einen "Genesenenausweis".

Geringeres Infektionsrisiko

Die Ständige Impfkommission (Stiko) geht davon aus, dass vollständig Geimpfte den Erreger derzeit nur eingeschränkt weitergeben können, und dass sie wegen der stark reduzierten Virusausscheidung im Infektionsgeschehen eine geringere Rolle spielen als Ungeimpfte. Geimpften wird aber empfohlen, sich weiter an Schutzmaßnahmen zu halten.



Wer eine Corona-Infektion überstanden hat, gilt als Genesen. Diese Personen sind in der Regel vor einer erneuten Erkrankung geschützt. Das Immunsystem bildet entsprechende Antikörper. Allerdings verschwinden diese nach einer gewissen Zeit wieder. Das Robert Koch-Institut schließt eine erneute Ansteckung und ein Übertragungsrisiko nicht aus.



In Deutschland sind nach Angaben des RKI inzwischen 8,6 Prozent der Gesamtbevölkerung vollständig geimpft, mindestens die Erstimpfung erhielten 30,6 Prozent.



Was die neuen Lockerungen für die Gesellschaft und das Verhältnis der Generationen bedeuten, hat die Sendung Lebenszeit im Deutschlandfunk behandelt.

