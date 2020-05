Aus Verärgerung über Anti-Corona-Maßnahmen in Kalifornien hat der Chef des Tesla-Konzerns, Musk, mit dem Rückzug aus dem US-Bundesstaat gedroht.

Tesla werde sofort seine Zentrale und zukünftigen Programme nach Texas oder Nevada verlegen. Ob sein Unternehmen die Produktion am bisherigen Standort in Fremont belasse, hänge davon ab, wie man künftig behandelt werde. Zudem drohte Musk, das Gesundheitsamt des zuständigen Bezirks zu verklagen. Hintergrund ist das jüngste Nein der Behörde zu einer Wiederaufnahme der Produktion in dem Tesla-Elektroautowerk südlich von San Francisco.