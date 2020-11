Bayerns Ministerpräsident Söder hat kritisiert, dass einige Bürger in der Corona-Pandemie immer wieder nach Schlupflöchern der geltenden Regelungen suchten.

Man sollte sich jetzt darauf konzentrieren, die Zahlen so gut wie möglich zu senken, damit man Weihnachten entspannt erlebe, sagte Söder im ARD-Fernsehen. Größere Sorge bereiteten ihm Silvester und Skifreizeit. Der CSU-Chef kündigte an, dass Bayern stichprobenartig aus Österreich zurückkehrende Skifahrer überprüfen werde. Hintergrund ist der Plan, dass Personen, die im Ausland Ski fahren, künftig nach der Rückkehr 14 Tage in Quarantäne müssen. Es dürfe kein zweites Ischgl geben, betonte Söder in Anspielung auf den österreichischen Skiort, der Anfang des Jahres als Corona-Hotspot galt.



In den kommenden zwei Wochen werde man sehen, wie sich die Zahlen entwickeln. Eine Teil-Entwarnung könne man geben. Es gebe zwar kein exponentielles Wachstum mehr nach oben, aber auch keine Abwärtsbewegung.



