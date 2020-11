Die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Bundesländer haben sich auf Corona-Auflagen bis zum 20. Dezember geeinigt - sowie Sonderregelungen für Weihnachten und Silvester. Morgen stimmen sich die Länder mit Bundeskanzlerin Merkel ab. Offen ist, was die Kanzlerin von der Beschlussvorlage hält. Hier ein Überblick.

Kontaktregelungen und Teil-Lockdown

Der derzeitige Teil-Lockdown soll nach dem Plan der Länder zunächst bis zum 20. Dezember verlängert werden. Die sogenannten Novemberhilfen für Unternehmen sollen auf den Dezember ausgeweitet werden. Über das weitere Vorgehen wollen sich Bund und Länder laut dem Papier bis zum 15. Dezember abstimmen. Die Länder, so heißt es, gehen davon aus, dass wegen des hohen Infektionsgeschehens umfassende Beschränkungen auch über den Jahreswechsel hinaus erforderlich sein werden.



Die Länder wollen die Kontaktbeschränkungen ab dem 1. Dezember verschärfen. Demnach sollen sich maximal fünf statt bisher zehn Personen aus maximal zwei Haushalten treffen. Kinder unter 14 Jahren sind davon ausgenommen.

Sonderregeln für Weihnachten und Silvester

Für die Zeit vom 23. Dezember bis zum 1. Januar sollen die Kontaktbeschränkungen dann gelockert werden. Treffen eines Haushaltes mit Menschen aus mehreren anderen Haushalten bis maximal zehn Personen sollen in dieser Zeit möglich sein - Kinder unter 14 Jahren werden dabei nicht gezählt. Empfohlen wird vor Weihnachtsbesuchen jedoch eine mehrtägige Selbstquarantäne. Diese könne durch vorzuziehende Weihnachtsschulferien ab dem 19. Dezember unterstützt werden, heißt es in der Beschlussvorlage. Zudem werden die Arbeitgeber gebeten zu prüfen, ob die Unternehmen entweder durch Betriebsferien oder großzügige Homeoffice-Lösung vom 23. Dezember bis 1. Januar weitgehend geschlossen werden könnten. Zudem wird die Bevölkerung in der Vorweihnachtszeit aufgerufen, Weihnachtseinkäufe auch unter der Woche zu erledigen.

Kein generelles Feuerwerksverbot

Das Silvesterfeuerwerk soll nach dem Plan der Länder auf belebten öffentlichen Plätzen und Straßen untersagt werden. So sollen größere Gruppenbildungen verhindert werden. Die örtlichen Behörden sollen die Plätze und Straßen bestimmen, für die die Regelung gelten soll. Ein grundsätzliches Verkaufsverbot von Silvesterfeuerwerk soll es demnach nicht geben - allerdings wird in dem Papier empfohlen, auf Feuerwerk zum Jahreswechsel zu verzichten.

Schulen und Universitäten

Die Weihnachtsferien sollen bundesweit auf den 16. Dezember vorgezogen werden.



In Regionen mit deutlich mehr als 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen soll nach dem Willen der Länder künftig ab Klasse sieben grundsätzlich eine Maskenpflicht auch im Unterricht gelten. Außerdem wollen die Länder mehr auf Wechselunterricht setzen. Dies soll in Regionen mit vielen Corona-Infektionen geschehen und ab Jahrgangsstufe 7 umgesetzt werden. Auch soll der Unterricht gestaffelt beginnen, damit die Anfahrt der Schüler morgens entzerrt wird.



In dem Papier findet sich auch die von Bundesgesundheitsminister Spahn vorgeschlagene Regelung: Wenn eine Coronainfektion an einer Schule nachgewiesen wird, soll künftig eine vom Gesundheitsamt bestimmte Kontaktgruppe für fünf Tage in Quarantäne geschickt werden. Dann sollen die Betroffenen per Schnelltest getestet werden. Bei negativen Tests dürfen sie zurück an die Schule. Zu den fünf Tagen würden nach dem Papier auch die Wochenenden zählen. Eltern und andere Haushaltsmitglieder sollen nur bei Symptomen des Betroffenen mit unter Quarantäne gestellt werden.



An Hochschulen und Universitäten soll möglichst digital gelehrt werden. Ausnahmen sollen etwa bei Labortätigkeiten sowie praktischen und künstlerischen Ausbildungsabschnitten möglich sein.

Maskenpflicht

An belebten Plätzen im öffentlichen Raum soll - wenn nicht bereits vor Ort geregelt - eine Maskenpflicht gelten. Um welche Orte es sich genau handeln soll, ist noch offen. Zudem sollen Masken in geschlossen Räumen mit Kundenverkehr Pflicht sein. Gewollt ist auch das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes am Arbeitsplatz. Dieser solle nur am eigenen Arbeitsplatz abgenommen werden, wenn ein Abstand von mindestens anderthalb Metern zu anderen Personen eingehalten werden kann.

Einzelhandel

Bund und Länder wollen schärfere Auflagen für den Einzelhandel. In den Geschäften soll sichergestellt werden, dass sich nicht mehr als ein Kunde pro 25 Quadratmeter Verkaufsfläche aufhält.

Kultureinrichtungen

Die Länder streben laut dem Papier eine baldmöglichste Öffnung von Kultureinrichtungen an. Beim weiteren Vorgehen sei zu beachten, dass das Infektionsschutzgesetz vorsehe, bei Beschränkungen des Betriebs von Kultureinrichtungen oder von Kulturveranstaltungen der Bedeutung der Kunstfreiheit Rechnung zu tragen. Sobald dies angesichts der Infektionslage möglich sei, sollten daher die Kultureinrichtungen wieder öffnen können, heißt es. Die Kulturminister sollen dafür eine Strategie erarbeiten.

Quarantäneregelung

Die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten schlagen vor, das Zeitintervall der häuslichen Quarantäne einheitlich auf zehn Tagen festzulegen. Mit den nun in größerer Zahl zur Verfügung stehenden Antigen-Schnelltests sei eine testgestützte Verkürzung der Quarantänezeit möglich, heißt es.



Zudem soll das Einhalten der Corona-Auflagen flächendeckend strenger kontrollieren. Vorgesehen sind auch verdachtsunabhängige Kontrollen, insbesondere im grenznahen Bereich, um das Einhalten der Quarantäneverordnungen zu überprüfen.

