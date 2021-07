Eltern, deren Schulkinder wegen einer Reise in ein Corona-Hochrisikogebiet nach Ferienende in Quarantäne müssen, droht ein Bußgeld.

Darauf weist der Gelsenkirchener Rechtsanwalt Arndt Kempgens hin: "Wenn man nicht zur Schule geht, ist das ein Verstoß gegen die Schulpflicht", sagte er im Deutschlandfunk. Und wenn das verschuldet sei, drohe ein Bußgeldverfahren, das die Schule einleiten könne.



Betroffen von dieser Problematik sind unter anderem Familien, die in Länder wie Spanien oder die Niederlande gereist sind, oder das vorhaben. Nach der Rückkehr müssen alle ungeimpften Familienmitglieder mindestens fünf Tage in Quarantäne. Doch hier gibt es Unterschiede, betont Kempgens. Wenn das Kind wegen der Quarantäne Schultage verpasse, gehe es um die Frage, ob das von den Eltern verschuldet wurde: "Wenn es verschuldet ist, sind so hundert Euro pro Kind und pro Fehltag üblich."



Anders sei es für Familien, die während ihrer Reise von einer Hochstufung überrascht werden. Dann sei das kein Verstoß. Ähnlich ist es für Kinder, die bei der Einreise positiv getestet werden. Diese Kinder seien ja tatsächlich krank und dürften gar nicht zur Schule gehen, so Kempgens.



Der Rechtsanwalt empfiehlt allen Familien, die eine Reise in ein Hochrisikogebiet geplant haben, nach Möglichkeit Kontakt zur Schule aufznehmen. Auch ein Einspruch gegen den Bußgeld-Bescheid sei möglich.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:



+ Lage: Infektionszahlen in Deutschland (Stand 27.07.)



+ Auslands-Urlaub: Liste der Risikogebiete (Stand 27.07.)



+ Mutation: Wie gefährlich ist die Delta-Variante? (Stand: 22.07.)



+ Bildung: Wie geht es im Herbst weiter für die Schulen? (Stand 17.07.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 27.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.