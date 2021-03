Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut binnen eines Tages 9.557 Corona-Neuinfektionen gemeldet.

Das sind 205 Fälle weniger als am Samstag vergangener Woche. Zudem sind weitere 300 Menschen an oder mit dem Krankheitserreger gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner, beträgt nach Angaben des Instituts 65,5.

Diese Nachricht wurde am 06.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.