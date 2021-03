Die Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut binnen eines Tages 10.580 Corona-Neuinfektionen gemeldet.

Das sind knapp 600 Fälle mehr als am Freitag vergangener Woche. Zudem wurden 264 neue Todesfälle im Zusammenhang mit der Viruserkrankung registriert. Insgesamt sind in Deutschland bisher 71.504 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben.



Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt nach Angaben des RKI 65,4.

Diese Nachricht wurde am 05.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.