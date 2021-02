Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut binnen eines Tages 4.369 Corona-Neuinfektionen gemeldet.

Das sind 57 Fälle weniger als am Montag vergangener Woche. Außerdem wurden 62 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus registriert. Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner liegt laut RKI bundesweit bei 61 - das ist ein leichter Anstieg.



An Montagen sind die vom RKI gemeldeten Fallzahlen meist niedriger, weil am Wochenende weniger getestet wird und nicht alle Daten übermittelt werden.

Diese Nachricht wurde am 22.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.