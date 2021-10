Die Bundesregierung und das Robert-Koch-Institut haben die Slowakei als Corona-Hochrisikogebiet eingestuft.

Wie das RKI in Berlin weiter mitteilte, wurden Israel und die palästinensischen Gebiete von der Liste gestrichen. Die neuen Einstufungen werden am Sonntag Vormittag wirksam. Einreisende aus Hochrisikogebieten müssen für zehn Tage in Quarantäne. Geimpfte und Genesene können dies aber abwenden, wenn sie vor ihrer Einreise einen entsprechenden Nachweis an die deutschen Behörden übermitteln. Geschieht dies nachträglich oder wird ein negativen Testergebnis vorgelegt, kann die Quarantäne verkürzt werden. Auf der Risikoliste des RKI stehen derzeit rund 70 Länder ganz oder zu Teilen. Darunter sind auch mehrere EU-Staaten.

Diese Nachricht wurde am 29.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.