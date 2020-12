Drei Tage nach dem offiziellen Impfstart haben in Deutschland mehr als 78.000 Menschen die erste Impfung gegen das Coronavirus erhalten.

Das sind nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 37.000 mehr als gestern. Die meisten Impfungen seien von mobilen Teams in Senioren- und Pflegeheimen verabreicht worden. Bundesgesundheitsminister Spahn betonte in Berlin, die - Zitat - "größte Impfkampagne in der Geschichte Deutschlands" sei erfolgreich angelaufen. Zugleich bat er um Verständnis für mancherorts auftretende Schwierigkeiten bei der Organisation. - Zuvor hatte die Berliner Gesundheitssenatorin Kalayci Lieferengpässe kritisiert. So sei beispielsweise eine Lieferung mit knapp 30.000 Impfdosen vom Bundesgesundheitsministerium aus logistischen Gründen ersatzlos gestrichen worden, die für die Hauptstadt bereits eingeplant worden sei. Die Versorgung müsse stabiler und zügiger organisiert werden, mahnte die SPD-Politikerin.

Diese Nachricht wurde am 30.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.