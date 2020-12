Die Rückholaktion für im Ausland gestrandete Bundesbürger nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie im vergangenen Frühjahr hat ein juristisches Nachspiel.

Einige der damals zurückgeflogenen Reisenden lehnen es ab, sich an den Kosten zu beteiligen. Dies geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage des FDP-Abgeordneten Müller-Böhm hervor. Demnach gibt es inzwischen 60 Klagen gegen Zahlungsbescheide des Auswärtigen Amts. Wie sie begründet werden, ist noch unklar.



Insgesamt kommt die Bezahlung der Flüge nur schleppend voran. Acht Monate nach Ende der Aktion hat das Ministerium den Angaben zufolge erst gut ein Viertel jener rund 37 Millionen Euro kassiert, die sie den Passagieren in Rechnung stellen wollte.



Außenminister Maas hatte die größte Rückholaktion in der Geschichte der Bundesrepublik am 17. März zusammen mit Reiseveranstaltern und Fluggesellschaften gestartet. Insgesamt etwa 240.000 Menschen wurden nach Deutschland zurückgebracht, weil viele Länder kurzfristig ihre Grenzen geschlossen und Flugverbindungen gekappt hatten.

