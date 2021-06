In Russland sind nach Angaben der Behörden so viele Corona-Todesfälle innerhalb von 24 Stunden verzeichnet worden wie nie zuvor seit Beginn der Pandemie.

Registriert wurden demzufolge 652 neue Todesfälle und mehr als 20.000 Neuinfektionen. Grund der Entwicklung ist die deutlich ansteckendere Delta-Variante. Zudem verweigern viele Russen eine Impfung. Allein in St. Petersburg starben 119 Menschen, auch dies die höchste Zahl seit Beginn der Pandemie. Dort soll am Freitag vor zehntausenden Zuschauern eines der Viertelfinalspiele der Fußball-Europameisterschaft stattfinden.



In Moskau werden derzeit nach Angaben von Bürgermeister Sobjanin täglich rund 2.000 Infizierte in die Krankenhäuser eingeliefert. Am Wochenende rief er alle Einwohner nochmals eindringlich dazu auf, sich impfen zu lassen.

Diese Nachricht wurde am 29.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.