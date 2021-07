Bundestagspräsident Schäuble hat sich gegen einen Untersuchungsausschuss zur Beurteilung des Corona-Krisenmanagements in Deutschland ausgesprochen.

Der CDU-Politiker sagte in Zeitungs-Interviews, dass der nächste Bundestag über eine mögliche Enquetekommission oder einen Ausschuss entscheiden müsse. Schäuble betonte, dass er keinen Hehl aus seiner Skepsis mache. Er plädiere dafür, zwischen "Entscheidungen in der Krise und Rechthaberei hinterher" zu trennen.



Die AfD hatte mehrfach einen Untersuchungsausschuss zu den Entscheidungen der Bundesregierung während der Pandemie gefordert. Auch der stellvertretende FDP-Vorsitzende Kubicki mahnte eine parlamentarische Aufarbeitung nach der Bundestagswahl an.

