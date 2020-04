Der Handel plädiert für die Ausgabe von Corona-Schecks in Höhe von 500 Euro pro Einwohner zur Ankurbelung des Konsums in der Corona-Krise.

Es bedürfe deshalb einer Initialzündung für die private Nachfrage, erklärte der Präsident des Handelsverbandes Deutschland, Sanktjohanser. In einem Brief an Bundeskanzlerin Merkel verwies er darauf, dass der private Konsum massiv

eingebrochen sei und sich die Verbraucherstimmung auf einem Tiefpunkt befinde. Durch Corona-Schecks könne ein Nachfrageimpuls von bis zu 40 Milliarden Euro erzeugt werden, erklärte Sanktjohanser. Zuletzt hatten die Grünen Konsumgutscheine in Höhe von 250 Euro gefordert.