Die Bundesregierung will die von den Corona-Beschränkungen betroffenen Unternehmen noch in diesem Monat finanziell unterstützen.

Mindestens Abschlagszahlungen solle es noch vor Ende November geben, sagte Wirtschaftsminister Altmaier nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur in einer Online-Sitzung der Unionsfraktion im Bundestag. Dazu werde man notfalls auch neue Wege etwa über die Sparkassen und Volksbanken gehen. Altmaier stellte in Aussicht, dass es neben den im Bund-Länder-Beschluss erwähnten Branchen auch Hilfen etwa für Hotels oder indirekt betroffene Reinigungsbetriebe geben soll. Auch Solo-Selbstständige sollen die Hilfen bekommen können.



Die Ausgleichszahlungen orientieren sich am Umsatz im November letzten Jahres. Bei Betrieben mit bis zu 50 Mitarbeitern sollen 75 Prozent des Umsatzes ersetzt werden.

