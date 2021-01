Der SPD-Kanzlerkandidat Scholz hat Transparenz gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern in der Coronakrise angemahnt.

Damit sich in Deutschland mehr Menschen impfen ließen, müsse zuverlässig und ehrlich kommuniziert werden, sagte der Bundesfinanzminister der Deutschen Presse-Agentur. Die Politik müsse deutlich erklären, was sie wisse und auch was sie nicht wisse. Im Augenblick ergreife man einschneidende Maßnahmen, von denen nicht sicher gesagt werden könne, wie lange sie nötig seien, um die Ausbreitung des Virus wirksam einzudämmen. Daneben sei das Impfen das beste Mittel gegen die Pandemie. Noch gebe es zwar nicht genügend Impfstoff. Deshalb erscheine manches Impfzentrum möglicherweise zu groß. Das werde sich aber bald ändern, betonte Scholz.

