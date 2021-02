Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther ist auf Distanz zu den Corona-Beschlüssen von Bund und Ländern gegangen.

Es habe seitens des Bundes zu wenig Vorschläge für eine Öffnungsstrategie gegeben, kritisierte der CDU-Politiker in der Zeitung "Die Welt". Darüber hinaus sei es nicht hilfreich gewesen, mit der Zahl von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen ein neues Ziel zu setzen. Wenn ständig neue Dinge beschlossen würden, irritiere das die Menschen, sagte Günther. In Schleswig-Holstein regiert der Christdemokrat in einer Koalition mit Grünen und FDP. Die Liberalen üben auf Bundesebene ebenfalls deutliche Kritik am Kurs in der Corona-Krise.

