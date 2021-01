Österreich plant offenbar eine Verlängerung des sogenannten "harten Lockdowns" um zwei weitere Wochen.

Die Nachrichtenagentur APA meldet, die Regierung in Wien wolle die Maßnahmen bis zum 7. Februar ausdehnen. Damit würden Handel, Gastronomie und Schzlgebäude weiter geschlossen bleiben. Ab dem 8. Februar sollen demnach wohl der Handel, bestimmte Dienstleister wie Friseure und Museen wieder öffnen dürfen. Besucher und Kunden müssen dort dann aber die besonders schützenden FFP2-Masken tragen und zwei Meter Abstand halten, als mehr als bisher. Wie es für die Gastronomie, Hotels und Veranstalter weitergeht solle Mitte Februar besprochen werden.



Grund für diese Planung sei, dass sich auch in Österreich die aller Wahrscheinlichkeit ansteckendere Virus-Mutation aus Großbritannien weiter ausbreitet. Experten hätten eindringlich vor zu frühen Öffnungsschritten gewarnt. Bundeskanzler Kurz kündigte für den Vormittag eine Pressekonferenz an.

Diese Nachricht wurde am 17.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.