Die Bundesregierung warnt davor, sich gefälschte Impfpässe zu beschaffen, um vorzeitig von den geplanten Lockerungen der Corona-Regeln zu profitieren.

Regierungssprecher Seibert sagte in Berlin, wer so etwas tue, gefährde die Gesundheit anderer Menschen und mache sich wegen Urkundenfälschung strafbar. Seibert führte aus, es gebe immer ein Missbrauchsrisiko. Deshalb setze die Bundesregierung auf den digitalen Weg. Geplant ist nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums, Impfnachweise in der Corona-Warn-App beziehungsweise in einer zusätzlichen App zu speichern. Dies solle in der zweiten Hälfte des laufenden Quartals möglich werden, hieß es.



Ab dem Wochenende sollen für vollständig Geimpfte und Genesene bestimmte Corona-Regeln nicht mehr gelten, beispielsweise Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen.

Diese Nachricht wurde am 05.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.