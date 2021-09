Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen ist abermals gesunken.

Sie liegt nach Angaben des Robert Koch-Instituts jetzt bei 63,1. Am Vortag betrug der Wert 65,0. Die Gesundheitsämter meldeten fast 10.700 neue Ansteckungen. Den Angaben zufolge starben 115 weitere Menschen im Zusammenhang mit dem Virus. Damit stieg die Zahl der Corona-Toten seit Beginn der Pandemie auf hierzulande mehr als 93.200.



Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI zuletzt mit 1,65 an. Ein Wochen- oder Monatsvergleich ist wegen der hohen Zahl an Nachmeldungen nicht möglich. Ein bundesweiter Schwellenwert, ab wann die Lage kritisch zu sehen ist, ist für die Hospitalisierungs-Inzidenz unter anderem wegen großer regionaler Unterschiede nicht vorgesehen. Der bisherige Höchstwert lag um die Weihnachtszeit bei rund 15,5.

Diese Nachricht wurde am 23.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.