Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist leicht zurückgegangen.

Sie liegt nun bei 80,2 nach 82,8 am Vortag, wie das Robert Koch-Institut mitteilte. Die Gesundheitsämter meldeten dem RKI 7.345 neue Positiv-Tests binnen 24 Stunden. Das RKI wies aber darauf hin, dass aus Baden-Württemberg so gut wie keine Daten vorliegen. In den Tagen zuvor waren jeweils deutlich über 1.000 Corona-Fälle gemeldet worden.



Derzeit werden rund 1.440 Patienten intensiv-medizinisch behandelt. Die Hospitalisierungsrate liegt bei 1,95. Die Zahl beschreibt die Krankenhauseinweisungen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen.

Diese Nachricht wurde am 12.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.