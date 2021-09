Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen ist gesunken.

Sie liegt nach Angaben des Robert Koch-Instituts jetzt bei 60,3. Am Vortag betrug der Wert 61,7. Die Gesundheitsämter meldeten mehr als 4.100 neue Ansteckungen.



Den Angaben zufolge starben 101 weitere Menschen im Zusammenhang mit dem Virus.



Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gibt das RKI in seinem aktuellen Lagebericht mit 1,44 an. Der bisherige Höchstwert lag um die Weihnachtszeit bei etwa 15,5.

Diese Nachricht wurde am 28.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.