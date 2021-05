Wegen der steigenden Zahl von Tests und Impfungen deutet sich eine spürbare Entspannung in der Corona-Pandemie ab.

Das Robert Koch-Institut gab die bundesweite 7-Tage-Inzidenz mit 35,2 an. Das ist der niedrigste Wert seit Mitte Oktober. Damit liegen mittlerweile alle Bundesländer unter dem Inzidenz-Wert von 50. Auf den Intensivstationen lagen zuletzt so wenige Corona-Patienten wie seit Anfang November nicht mehr.



Die Gesundheitsämter meldeten binnen eines Tages 3.852 Corona-Neuinfektionen. Das sind rund 2.860 weniger als vor einer Woche. Am Wochenende fallen die Zahlen allerdings in der Regel niedriger aus, weil weniger getestet wird. Zudem gab es 56 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus.

