Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen ist wieder leicht gestiegen.

Sie liegt nun bei 81,9 nach 80,2 am Vortag, wie das Robert Koch-Institut mitteilte. Die Gesundheitsämter meldeten 5.511 neue Positiv-Tests. Das sind 762 mehr als am Montag vor einer Woche. Zwölf weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Die Hospitalisierungsrate gab das RKI zuletzt mit 1,95 an.

Diese Nachricht wurde am 13.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.