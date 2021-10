Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen ist wieder etwas gestiegen.

Sie beträgt nun 64,4 nach 63,8 am Vortag, wie das Robert Koch-Institut mitteilt. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. Die Gesundheitsämter haben dem RKI binnen eines Tages 8.854 Neuinfektionen gemeldet. Das sind 337 Fälle mehr als am Samstag vor einer Woche. 65 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Krankheitserreger, wie das RKI weiter bekannt gab.

