Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist geringfügig zurückgegangen.

Sie beträgt nun 64,2 nach 64,4 am Vortag, wie das Robert Koch-Institut mitteilte. Der Wert gibt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb einer Woche an. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 6164 neue Ansteckungen. Deutschlandweit wurden binnen 24 Stunden neun weitere Todesfälle verzeichnet.

Diese Nachricht wurde am 03.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.