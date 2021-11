Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Infektionen mit dem Coronavirus ist erneut gestiegen.

Sie liegt nach Angaben des Robert Koch-Instituts jetzt bei 191,5. Am Vortag betrug der Wert 183,7, vor einer Woche noch 149,4. Binnen 24 Stunden meldeten die Gesundheitsämter 23.543 neue Ansteckungen. Die Zahl der registrierten Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion stieg um 37 auf insgesamt 96.525.



Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Covid-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI zuletzt mit 3,91 an. Der bisherige Höchstwert der sogenannten Hospitalisierungs-Inzidenz lag im vergangenen Winter bei 15,5.

Diese Nachricht wurde am 07.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.