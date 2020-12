In mehreren Städten Nordrhein-Westfalens hat es Razzien wegen des Betrugsverdachts bei den Corona-Soforthilfen gegeben.

Staatsanwaltschaft, Polizei und Zoll hätten am Morgen Durchsuchungen in Köln, Bergheim, Pulheim, Krefeld und Essen vorgenommen, teilte die Polizei mit. Ziel waren Privatwohnungen und eine Firmenhalle. Es gehe zudem um den Verdacht der Steuerhinterziehung. Auch in Österreich seien Ermittler im Einsatz gewesen, um die deutschen Behörden zu unterstützen.



Nach Angaben aus der Justiz ermitteln Staatsanwälte in mehr als 10.000 Fällen wegen erschlichener Corona-Soforthilfen. Der Schaden beträgt mehrere Millionen Euro. Die meisten Fälle soll es in Nordrhein-Westfalen geben.

