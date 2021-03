Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA berät heute in Amsterdam über den Astrazeneca-Impfstoff gegen das Coronavirus.

In einer Sondersitzung sollen mögliche Risiken gegen den Nutzen des Mittels abgewägt werden. Es wird erwartet, dass die EMA im Anschluss an die Besprechung eine Empfehlung gibt, ob der Astrazeneca-Impfstoff weiter eingesetzt werden sollte oder nicht.



In den vergangenen Tagen und Wochen hatte es aus verschiedenen Ländern Berichte darüber gegeben, dass es bei einigen Geimpften zu schweren Blutgerinnseln gekommen war. Deutschland und mehrere weitere europäische Staaten stoppten daraufhin die Verwendung von Astrazeneca.

Diese Nachricht wurde am 18.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.