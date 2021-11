Der Sozialverband VdK kritisiert die von den Ampel-Parteien geplanten Corona-Maßnahmen.

Nur die tägliche Testpflicht für alle in der Pflege könne die anschwellende Corona-Infektionswelle in Heimen jetzt noch brechen, sagte VdK-Präsidentin Bentele den Funke-Medien. Die Testpflicht müsse sofort eingeführt werden, und zwar für alle Mitarbeiter von ambulanten Pflegediensten und Heimen sowie für alle Besucher. Der Deutsche Städtetagnannte die Maßnahmen ebenfalls unzureichend. Bund und Länder müssten konsequenter gegensteuern, sagte Hauptgeschäftsführer Dedy. Mit dem vorgelegten Entwurf sei eine Chance vertan worden, die 2G-Regel im Freizeitbereich bundesweit einzuführen. Ohne Impfung sollte der Besuch im Fitnesscenter, im Club oder Kino tabu sein.



SPD, FDP und Grüne hatten sich bei ihren Koalitionsverhandlungen auf einen gemeinsamen Gesetzesentwurf zum Umgang mit der Pandemie verständigt. Dieser soll am Donnerstag in den Bundestag eingebracht werden.

