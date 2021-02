Der Soziologe Armin Nassehi hat sich anstelle eines bundesweiten Lockdowns für regional zielgerichtete Corona-Maßnahmen ausgesprochen.

Mittelfristig müsse es angesichts "riesengroßer Kollateralschäden" Öffnungsperspektiven in den Regionen geben, wo die Zahl der Neuinfektionen niedrig sei, sagte der Soziologe der Ludwigs-Maximilians-Universität München im Deutschlandfunk. Gleichzeitig habe man es mit einer Paradoxie zu tun, da es eigentlich eine Öffnungsperspektive brauche, es aber auch gute Gründe dafür gebe, Lockerungen in Frage zu stellen. Aus den Kollateralschäden ließen sich nicht zwangsläufig Lockerungen ableiten.



Zu einer Verschärfung dieser Paradoxie führten laut Nassehi auch Fehler der Politik. So habe man beispielsweise Lehrer und Erzieherinnen bei den Impfungen schon früher vorziehen und die Debatte darum nicht erst kurz weiteren Schulöffnungen ins Spiel bringen müssen. Hierbei habe die Politik zu spät reagiert und zunächst keine mittelfristige Perspektive angeboten.



Bundesgesundheitsminister Spahn hatte im ARD-Fernsehen Forderungen nach einem zeitlich verbindlichen Plan für Lockerungen der Corona-Einschränkungen zurückgewiesen. Der CDU-Politiker betonte, alle wünschten sich einen Drei- oder Sechs-Monats-Plan, aber das sei derzeit nicht möglich. Man dürfe keine falschen Versprechungen machen.

