In Deutschland können spätestens ab Juni alle Bürger auf einen Corona-Impftermin hoffen.

Die bisherige Priorisierung solle dann aufgehoben werden, kündigte Bundeskanzlerin Merkel in Berlin nach Beratungen mit den Regierungschefs der Länder an. Das heiße nicht, das dann jeder sofort geimpft werden könne, fügte die CDU-Politikerin hinzu. Aber die Termine würden dann "nach Maßgabe der Versorgung" mit den Vakzinen auch vergeben. Die Kanzlerin bekräftigte ihre Zusage, dass bis zum Ende des Sommers jedem Deutschen ein Impfangebot gemacht werden könne.



Bei den Beratungen von Bund und Ländern ging es auch um die Frage, welche Auflagen noch für Geimpfte, Genesene und Getestete gelten sollen. Hierzu wurden keine Beschlüsse gefasst. Die Kanzlerin äußerte die Erwartung, dass noch eine schwierige gesellschaftliche Debatte in der Übergangsphase zu erwarten sei, wenn nur ein Teil der Bevölkerung geimpft sei. Aus den Bundesländern wurde die Forderung laut, immunisierten Bürgern Rechte so schnell wie möglich zurückzugeben.

26.04.2021