Bundesgesundheitsminister Spahn hat eine Überarbeitung der Impfverordnung und der dort festgelegten Priorisierungen angekündigt.

Hintergrund ist die Empfehlung der Ständigen Impfkommission, das Präparat von Astrazeneca nur bei unter 65-Jährigen einzusetzen, weil die Wirksamkeit bei Älteren nicht hinreichend belegt sei. Spahn sagte bei einer Digital-Veranstaltung, man werde generell an einer Priorisierung festhalten, aber die Alterskomponente für den Astrazeneca-Impfstoff aufgreifen. Zuvor hatten sich die Gesundheitsminister von Bund und Ländern beraten.



Laut aktueller Impfverordnung haben über 80-Jährige und das Personal in Pflegeheimen die höchste Priorität beim Immunisieren. Am Montag will Bundeskanzlerin Merkel mit den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder zu einem Impfgipfel zusammenkommen.

Diese Nachricht wurde am 30.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.