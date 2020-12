Bundesgesundheitsminister Spahn hat den Beginn der Corona-Impfungen in Europa als Schlüssel zur Bekämpfung der Pandemie bezeichnet.

Auf einer Pressekonferenz sagte der CDU-Politiker, man habe sich in der EU bewusst gegen nationale Alleingänge entschieden. Zeitgleich wurden die ersten Impfdosen von Biontech/Pfizer in alle 27 Mitgliedsländer verteilt. Morgen werden dort die Impfungen beginnen. Der Gesundheitsminister betonte, es mache ihn stolz, dass dieser Impfstoff in Deutschland entwickelt worden sei. Mit der Zulassung des Vakzins von Moderna rechnet Spahn Anfang Januar.



Spahn betonte, das Impfen sei und bleibe kostenlos und freiwillig. Eine Informationskampagne solle nun dafür werben. Unter der Hotline 116 117 könnten bereits jetzt Fragen rund um die Impfungen gestellt werden. Das Bundeskabinett werde nicht zu den ersten gehören, die geimpft werden. Zunächst gelte es, die Risikogruppen und das Pflegepersonal zu schützen. Sollte es jedoch nötig sein, um Vertrauen zu schaffen, seien alle Mitglieder der Regierung jederzeit dazu bereit, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Zahlen und Daten

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 26.12.)

+ Hohe Corona-Infektionszahlen: Ist die Orientierung am Inzidenzwert 50 richtig? (Stand 11.12.)

Test und Schutz

+ Schutz: Die Impfverordnung: Wer wird zuerst geimpft, wer später? (Stand: 18.12.)

+ Termine: Wie, wann und wo kann ich mich impfen lassen? (Stand: 21.12.)

+ Biontech und Pfizer: Was über Nebenwirkungen des Corona-Impfstoffs von bekannt ist (Stand: 21.12.)

+ Behandlung: So weit ist die Impfstoffforschung gegen das Coronavirus (Stand: 14.12.)

+ Was bringen nächtliche Ausgangssperren (Stand 5.12.)

+ Corona-Infektionsgeschehen: Wie zuverlässig sind die Tests? (Stand: 18.11.)

+ Erkrankte: Neue Erkenntnisse bei der Suche nach Medikamenten (Stand: 16.12.)

+ Wie ist die Lage in den Krankenhäusern? (Stand: 14.12.)

Ansteckung und Übertragung

+ Virus-Varianten: Wie gefährlich sind die neuen Mutationen des Coronavirus? (Stand: 23.12.)

+ Gegner von Infektionsschutz-Maßnahmen: Was AfD und Querdenker mit Verbreitung des Coronavirus in Deutschland zu tun haben (Stand: 17.12.)

+ Übertragung: Wie ansteckend sind Kinder? (Stand 17.11.)

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 10.10.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 10.12.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 24.12.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 26.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.