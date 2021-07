Vor dem Hintergrund steigender Corona-Neuinfektionen hat Bundesgesundheitsminister Spahn eine Beschleunigung des Impftempos gefordert.

Gestern seien so wenige Menschen in Deutschland geimpft worden wie zuletzt im Februar, erklärte CDU-Politiker. Anders als im Februar sei nun aber genug Impfstoff vorhanden. - Nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums wurden gestern 221.720 Impfdosen verabreicht. Knapp 43 Prozent der Gesamtbevölkerung sind vollständig geimpft. Knapp 59 Prozent haben mindestens eine Dosis erhalten.



Die bisher meisten Impfungen wurden am 12. Mai mit mehr als 1,4 Millionen Dosen durchgeführt.



Das Robert-Koch-Institut meldete heute 324 neue registrierte Corona-Infektionen, 112 mehr als vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg den sechsten Tag in Folge an und liegt jetzt bei 6,4.

