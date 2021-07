Bundesgesundheitsminister Spahn verpflichtet einem Zeitungsbericht zufolge die Krankenhäuser zu genaueren Angaben über alle behandelten Corona-Fälle.

Das gehe aus einer erweiterten Meldeverordnung hervor, schreibt die Zeitung "Bild am Sonntag". Demnach müssen für alle in den Kliniken versorgten Corona-Patienten das Alter, die Art der Behandlung und der Impfstatus gemeldet werden. Da die gefährdeten Risikogruppen bereits geimpft seien, bedeute eine hohe Inzidenz nicht automatisch eine ebenso hohe Belastung bei den Intensivbetten, erklärte der CDU-Politiker dem Blatt zufolge.



Unterdessen haben Politikerinnen mehrerer Parteien einen besseren Schutz junger Menschen vor dem Krankheitserreger gefordert. Die SPD-Vorsitzende Esken sprach in einem Interview der Zeitungen der Funke Mediengruppe von einem Irrglauben, dass Kinder und Jugendliche nicht gefährdet seien. Die Fraktionschefin der Grünen im Bundestag, Göring-Eckart, forderte, die Ausstattung der Kindertagsstätten und Klassenräume auf einem Schulgipfel zu besprechen.

Diese Nachricht wurde am 11.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.