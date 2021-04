Der SPD-Fraktionschef im Bundestag, Mützenich, spricht sich für eine rasche Aufhebung der Corona-Beschränkungen für Geimpfte aus.

Man sollte sich die Entscheidung darüber nicht von den Gerichten aus der Hand nehmen lassen, sagte er der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Da jetzt klar sei, dass Geimpfte andere wahrscheinlich nicht mehr infizieren könnten, müssten die Grundrechtseinschränkungen für diese Gruppe Schritt für Schritt zurückgenommen werden, meinte Mützenich.



Ähnlich äußerte sich die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer, ebenfalls von der SPD. Sie verwies darauf, dass in ihrem Bundesland Personen nach der zweiten Impfung bereits den Getesteten gleichgestellt seien. Dreyer betonte gegenüber den Funke Medien, dass zugleich Rücksicht auf die Menschen genommen werden müsse, die noch keine Impfung hätten.



Eine Regelung wie in Rheinland-Pfalz gilt beispielsweise auch in Bayern.

Diese Nachricht wurde am 28.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.