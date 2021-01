Vor dem heutigen Corona-Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs fordert Kanzleramtsminister Braun ein gemeinsames Handeln zur Eindämmung der Corona-Mutanten.

Wie Deutschland müssten alle Länder Maßnahmen ergreifen, um die Infektionen drastisch zu senken und damit auch die Ausbreitung der Mutation zu verhindern, sagte der CDU-Politiker in der ARD. Ansonsten seien strengere Einreiseregeln an den Binnengrenzen nicht zu vermeiden.



Bundesaußenminister Maas dagegen sprach sich gegen Grenzkontrollen im Falle zu hoher Infektionszahlen aus. Man müsse alles daran setzen, um das zu verhindern, sagt der SPD-Politiker, ebenfalls in der ARD. Ähnlich äußerte sich der Außenminister von Luxemburg, Asselborn. Er sagte im Deutschlandfunk, Grenzschließungen hätten weitreichende negative Auswirkungen für die etwa 30 Prozent der Menschen in der EU, die in Grenzregionen lebten.

Diese Nachricht wurde am 21.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.