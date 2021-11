Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland ist zum fünften Mal in Folge auf einen neuen Höchstwert gestiegen.

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts liegt sie bei 263,7. Die Gesundheitsämter meldeten binnen 24 Stunden 48.640 Neuinfektionen. Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen kletterte auf 4,7. Am Vortag betrug die Hospitalisierungs-Inzidenz 4,65. Auch die Zahl der auf Intensivstationen behandelten Corona-Patienten nahm zu. Nach Angaben der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin wurden dort 2.851 Menschen wegen Covid-19-Erkrankungen behandelt. Dies sind 23 mehr als am Vortag und 431 mehr als vor einer Woche.



Wegen der steigenden Infektionszahlen werden auch wieder mehr Bundeswehr-Soldaten zur Unterstützung in Gesundheitsämtern und Krankenhäusern angefordert. Die Anfragen nach Amtshilfe häuften sich, teilte eine Bundeswehrsprecherin mit. Derzeit seien 650 Soldatinnen und Soldaten im Einsatz.

Diese Nachricht wurde am 12.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.