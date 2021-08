Bundespräsident Steinmeier hat den vielen Menschen in Deutschland gedankt, die sich in der Corona-Krise in besonderer Weise für andere eingesetzt haben.

Stellvertretend für viele weitere Engagierte lobte er bei einem Gartenfest im Park von Schloss Bellevue einige der geladenen Gäste. Ihre Geschichten würden zeigen, dass es egal sei, wie sehr das Virus die Menschen auf Distanz zwinge, man rücke umso enger zusammen. Die Pandemie sei nicht weniger als eine Jahrhundertkrise und eine "Prüfung der Menschlichkeit", sagte Steinmeier.



Er dankte allen Menschen, die sich bereits gegen das Virus hätten impfen lassen. Zugleich erneuerte er seinen Appell an alle anderen, dies noch zu tun. Sich impfen zu lassen, sei auch ein Stück Respekt gegenüber all denen, die im Kampf gegen Corona ihr Äußerstes gegeben hätten. Nur wenn die Impfkurve spürbar steige, können man die Pandemie dauerhaft überwinden.

