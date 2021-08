Bundespräsident Steinmeier hat den vielen Menschen in Deutschland gedankt, die sich in der Corona-Krise in besonderer Weise für andere eingesetzt haben.

Stellvertretend für viele weitere Engagierte lobte er bei einem Gartenfest im Park von Schloss Bellevue einige der geladenen Gäste. Ihre Geschichten zeigten, dass man umso mehr zusammenrücke, je stärker das Virus die Menschen auf Distanz zwinge. Die Pandemie sei nicht weniger als eine Jahrhundertkrise und eine "Prüfung der Menschlichkeit", sagte Steinmeier.



Bundesgesundheitsminister Spahn warnte vor den Auswirkungen der vierten Corona-Welle. Die Lage verschärfe sich gerade wieder, sagte er der Zeitung "Mannheimer Morgen". Auf den Intensivstationen gingen die Covid-19-Zahlen erneut hoch. Dort lägen zu 90 Prozent Nichtgeimpfte, so der CDU-Politiker. Einen pauschalen weiteren Lockdown schloss Spahn aus.

Diese Nachricht wurde am 21.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.