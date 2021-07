Bundespräsident Steinmeier hat die Menschen in Deutschland aufgerufen, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen.

Die Mehrheit habe die erste Impfung schon erhalten, sagte er in einer Videobotschaft. Jetzt komme es darauf an, dass möglichst viele diesem Beispiel folgten. Nur wenn noch mehr Menschen im Land den vollständigen Impfschutz erhalten hätten, sei das gemeinsame Ziel erreicht, betonte Steinmeier. Erst dann würden Virusvarianten nicht zu neuen Beschränkungen zwingen. Und erst dann bestehe mit hoher Sicherheit ein Schutz vor schweren und tödlichen Verläufen der Infektion.



Derzeit verfügen rund 43 Prozent der Gesamtbevölkerung nach offiziellen Angaben über den vollen Impfschutz. Experten halten eine Quote von 85 Prozent sowie von 90 Prozent bei Über-60-Jährigen für erforderlich. Wegen der besonders ansteckenden Delta-Variante steigt die Sieben-Tage-Inzidenz wieder an. Sie liegt derzeit bei 7,1.

