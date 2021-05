Die Ständige Impfkommission hat Erwartungen an eine schnelle Corona-Impfung von Kindern und Jugendlichen gedämpft.

Der STIKO-Vorsitzende Mertens sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), bislang seien erst 1.100 Kinder im Rahmen von Studien geimpft worden. Dabei habe sich das Vakzin als wirksam und unproblematisch gezeigt. Die Impfkommission müsse jedoch klären, wie hoch das Risiko einer schweren Covid-19-Erkrankung für Kinder und Jugendliche sei und ob deshalb eine Impfung empfohlen werden solle. Eine Entscheidung werde voraussichtlich in 10 bis 14 Tagen fallen.



Bundesgesundheitsminister Spahn hatte Corona-Impfungen für Kinder und Jugendlichen ab zwölf Jahren in allen Bundesländern bis Ende August in den Raum gestellt. Bildungsministerin Karliczek begrüßte den Vorschlag. Eine schnelle Impfung von Schülerinnen und Schülern sei sehr hilfreich, um nach den Sommerferien überall der Schulbetrieb wieder relativ normal beginnen zu können, sagte die CDU-Politikerin.

Diese Nachricht wurde am 25.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.