Politiker und Kinderschutzexperten mahnen eine baldige Öffnung von Kitas und Schulen an.

Der SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach plädiert in den Zeitungen der Funke-Mediengruppe dafür, Grundschulen und Kindertagesstätten trotz der Infektionsgefahr durch Virus-Mutationen nach dem 14. Februar schrittweise wieder zu öffnen. Bestimmte Beschränkungen seien den Kindern längerfristig kaum zuzumuten, meinte Lauterbach. Man sollte daher erwägen, in den Grundschulen zum Wechselunterricht überzugehen. Zum Schutz schlug Lauterbach Antigentests in den Klassen vor. Zudem sollten Grundschullehrerinnen und -lehrer bevorzugt geimpft werden.



Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Ernst, lehnt eine bevorzugte Impfung für Lehrkräfte und Kita-Personal ab. Sie äußerte im Interview der Woche des Deutschlandfunks aber auch die Hoffnung auf baldige Lockerungen im Schulbetrieb. Gerade mit Blick auf die Grundschulen sehe sie die lange Schließung als sehr problematisch für die Kinder an.

Steinmeier: Vorrang für Kitas und Schulen

Bundespräsident Steinmeier sagte der "Rheinischen Post", sobald die Infektionslage es zulasse, müsse die Politik die Ausübung der Grundrechte wiederherstellen. Dabei halte er den Zugang zu Kitas und Schulen für besonders bedeutsam. Mit Blick auf die Zeit nach Corona betonte der Bundespräsident, in der Pandemie werde aus guten Gründen Rücksicht auf die Älteren genommen. Danach müsse sich die Gesellschaft den Jüngeren besonders verpflichtet fühlen. Es gelte, ihr eine Zukunft nach Corona zu eröffnen. In der Pandemie sei das Leben "ungeheuer eng" geworden.



Der Präsident des Deutschen Kinderhilfswerks, Krüger, forderte, Kinder müssten, wenn es um Lockerungen gehe, zuerst dran sein. Bislang werde aus seiner Sicht nicht ausreichend zwischen Gesundheitsschutz und Gefahren durch den Lockdown abgewogen, sagte er der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Die Pandemie sei schlimm für Kinder, weil sie in ihrem Bewegungsfreiraum eingeschränkt seien, Ungleichheiten sich verstärkten und es sich um eine Dauer-Stress-Situation handele.

Giffey: Eltern eine Perspektive geben

Bundesfamilienministerin Giffey hatte sich gestern für eine schrittweise Lockerung bei Kitas und Schulen ausgesprochen, falls sich die Pandemie weiter so entwickele wie in jüngster Zeit. Sie sagte im RBB, man müsse den Eltern eine Perspektive geben und auch die Situation der Kinder und Jugendlichen einbeziehen.

Diese Nachricht wurde am 06.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.