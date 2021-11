Brauchen wir bundesweit 2G? Nein. Es ist überhaupt keine gute Idee, durch eine staatlich verordnete bundesweite Verpflichtung, fortan alle menschlichen Zusammenkünfte in Innenräumen durch einen 2G-Filter zu schicken. Egal ob in Restaurants, Hotels, Museen, Sporthallen, Clubs oder Konzertsälen. Die Regierenden hatten versprochen, es werde keinen Impfzwang geben. 2G fühlt sich wie ein Verrat an diesem Versprechen an. 2G heißt geimpft oder genesen.

Geimpft-Status nicht mehr so eindeutig

Nach allem, was inzwischen über das Virus bekannt ist, wird sich kaum jemand freiwillig einer Infektion aussetzen, um den "genesen"-Status zu bekommen. Dafür ist das Coronavirus zu tückisch und unberechenbar. Außerdem gilt dieser Status ohnehin nur für ein halbes Jahr.

(dpa/Patrick Pleul)Impfdurchbrüche in Deutschland - Warum sich Menschen trotz Impfung mit dem Coronavirus infizieren

Je mehr Menschen geimpft sind, umso mehr wächst auch ihr Anteil an den Neuinfektionen. Wie gut schützt eine Impfung noch vor einer Ansteckung?

Geimpft – selbst dieser Status ist nicht mehr so eindeutig, wie er noch vor Wochen war, weil wir inzwischen intensiv über die Wirkdauer der Impfungen nachdenken und vielleicht in absehbarer Zeit drei Impfungen zum neuen Standard werden. Der jetzige Status "geimpft" ist also möglicherweise nur befristet ein Freifahrtschein. Auch die Impfdurchbrüche – also Covid-Erkrankungen trotz Impfung – lassen das G für "geimpft" immer weniger leuchten.

Aber jetzt kommt der wichtigste Grund für das kategorische Nein: Testen ist unser einziger Weg, den Blindflug hinter uns zu lassen. Nur durch Testen kommen wir dem Treiben der Pandemie wirklich auf die Schliche. Dass man sich auch mit vollendeter Impfung noch infizieren kann: Dieser Umstand wirkt sich längst aus, weshalb auch die Testung von Geimpften sinnvoll war, ist und bleibt. Neuerdings kursiert diese Einsicht unter dem Kürzel 2G+. Also vollständiger nachgewiesener Impfschutz plus tagesaktueller Nachweis, dass man keine Corona-Infektion hat.

Alle testen

Regelmäßig selbst testen – alle – das ist der beste Weg. Ja, das ist lästig, teuer, aufwendig – aber im Vergleich zum gesellschaftlichen Schaden durch eine wieder anschwellende Pandemie und zig tausend Menschen, die selbst mit 2G als Kontaktpersonen wieder in häuslicher Quarantäne landen, scheint das das kleinere Übel zu sein.

Während in vielen Schulen und Betrieben inzwischen engmaschig Selbsttests praktiziert werden, gibt es viele in der Bevölkerung, die dafür noch nie ein Wattestäbchen in Mund oder Nase hatten. Denen sei gesagt: der Aufwand für solche Tests ist wirklich klein. Sie kosten um die zwei Euro, man kann sie selbst machen, nach 15 Minuten hat man meist einen guten Anhaltspunkt, ob man aktuell dieses vermaledeite Virus mit sich rumschleppt und verbreiten könnte. Noch besser: Wenn staatliche Stellen allen Haushalten eine ausreichende Zahl für gut befundener Selbsttests zur Verfügung stellen würden, könnte das diese Transparenz maßgeblich fördern.

2G bundesweit und verpflichtend: Das wäre in der jetzigen Situation das völlig falsche Zeichen. Das könnte die derzeit vorhandenen Motivationen und Möglichkeiten für Tests sehr schnell verringern.