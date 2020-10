Angesichts sprunghaft steigender Corona-Zahlen greifen Tschechien und Irland zu drastischen Maßnahmen im Kampf gegen die Pandemie.

In Tschechien müssen von heute an fast alle Geschäfte schließen, wie Gesundheitsminister Prymula in Prag ankündigte. Zudem werden Ausgangsbeschränkungen verhängt.



Auch Irland verschärft seinen Kampf gegen die zweite Ausbruchswelle. Dort gilt nun für sechs Wochen die höchste Maßnahmen-Stufe.

